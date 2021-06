Tanguá pretende vacinar todos os profissionais da educação em uma semana

A prefeitura de Tanguá deve vacinar entre os dias 7 e 10 de junho todos os profissionais da Educação da rede pública e privada (Educação Infantil e Ensino Fundamental). A medida foi anunciada, ontem (02/06), pelo prefeito de Tanguá, Rodrigo Medeiros, após reunião com os secretários municipais de Educação, Esporte e Lazer, Luciano Lucio e de Saúde, Rodrigo Lopes.

Segundo o prefeito de Tanguá, Rodrigo Medeiros, além dos professores, poderão receber o imunizante contra a covid-19, merendeiras, diretores, secretários escolares e administrativos.

“Com muita organização, já vacinamos 48,11% do público alvo com a primeira dose. Além desse movimento pela vacina, também estamos trabalhando para preservar vidas com a criação dos 3 centros de triagem, o centro de tratamento para pessoas acometidas pela doença, a ampliação de leitos disponíveis na Policlínica da cidade e a instalação das cabines higienizadoras. Também continuamos estudando formas de criar mais mecanismos que nos auxiliem nessa batalha”, disse o prefeito.

As aplicações serão realizadas na E. M. Iasmim Gonzaga Arantes, no Centro da cidade. O profissional deverá apresentar o contracheque ou declaração da unidade escolar, além de RG, CPF ou cartão do SUS. Os profissionais da educação do Ensino Médio, também serão vacinados, em calendário a ser definido, em breve, pelo município.

Programação:

07/06 – Profissionais da Educação Infantil (Professor Regente e Professor Auxiliar);

08/06 – Profissionais do 1° segmento do Ensino Fundamental (professor regente, professor mediador, dirigente de turno e monitor de alunos);

09/06 – Profissionais do 2° segmento do Ensino Fundamental (professor) e apoio (ASG, cozinheira, auxiliar de cozinha e vigia);

10/06 (Manhã) – Equipe diretiva e secretaria escolar.