Tanguá faz últimos ajustes antes da inauguração da Casa Rosa

A prefeitura de Tanguá deve inaugurar, ainda neste semestre, a primeira Casa Rosa do município. A unidade, que está sendo instalada no bairro do Pinhão, tem como objetivo reunir em um só lugar diversos atendimentos voltados para a área da saúde da mulher, que hoje são ofertados em lugares variados.

Segundo o prefeito de Tanguá, Rodrigo Medeiros, a Casa Rosa é um compromisso que assumiu para cuidar da saúde das mulheres tanguaenses.

“Estou muito ansioso para a inauguração da Casa Rosa. Estamos trabalhando para que até o final do segundo trimestre desse ano possamos entregá-la para a população. Sei que será um grande avanço para a saúde da mulher tanguaense”, disse Rodrigo Medeiros.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Lopes, no local serão oferecidos serviços de ginecologia, com ambulatório e procedimentos.

“Além disso, vamos ofertar obstetrícia, com o Pré-natal de alto risco, mastologia, um atendimento que o município não possui mas passará a contar com a inauguração da unidade, planejamento familiar, com métodos contraceptivos e reuniões educativas, mamografia e nutrição, orientações quanto ao leite materno, entre outros”, detalhou o secretário.

Para conseguir atendimento no local é necessário residir no município de Tanguá, possuir o Cartão do SUS, estar cadastrado na Unidade de Saúde de Família (ESF) e solicitar encaminhamento via Central Municipal de Regulação.