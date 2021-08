Tandara está fora dos Jogos por “potencial violação” por doping

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou na noite de quinta-feira (5) que a oposta Tandara Caixeta está suspensa provisoriamente “por potencial violação de regra antidopagem” e não participa mais da Olimpíada de Tóquio (Japão), retornando de forma imediata ao Brasil.

Segundo comunicado do COB, a notificação foi realizada pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD). “O teste foi realizado no período fora de competição no centro de treinamento da modalidade em Saquarema, no dia 7 de julho”, diz a entidade.

A equipe feminina de vôlei disputa partida semifinal dos Jogos Olímpicos contra a Coreia do Sul na noite desta sexta, 6, às 21h do Japão (9h do Brasil).