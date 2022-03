Taça Brasil de Futevôlei será realizada neste fim de semana em Niterói

Atletas profissionais de diversos estados estarão na cidade para agitar ainda mais o esporte de Niterói, no final de semana (dias 5 e 6 de março). O torneio conta com o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer, e faz parte do projeto social ‘Nós Por Nós de Futevôlei’, que atende 68 crianças do bairro da Ponta d’ Areia.

A Taça Brasil de Futevôlei conta com sete etapas e vai acontecer na recém-inaugurada Arena PDA, no bairro de Ponta d’Areia. No local serão arrecadados alimentos não perecíveis para a comunidade do Morro da Penha e para os desabrigados das chuvas em Petrópolis.

“Nós montamos essa estrutura para estimular e dar oportunidades a essa garotada, incluindo jovens de projetos sociais e comunidades que são a base de tudo para o futuro” explica o secretário de esporte Luiz Carlos Gallo.

O evento é gratuito e aberto ao público. Para entrar, é necessário apresentar o comprovante de vacinação, ir de máscara e levar 1kg de alimento não perecível. A capacidade do local está limitada a 80%.

“É muito bom poder trazer eventos deste porte para a cidade e, consequentemente, para o bairro da Ponta d’Areia, onde temos um projeto social chamado Nós Por Nós Futevôlei. O trabalho é uma parceria com a prefeitura, por meio da Secretária de Esporte e Lazer de Niterói, e que hoje atende crianças do bairro”, ressalta Fábio Borba, um dos idealizadores do projeto social.

“A competição, além de destacar ainda mais a modalidade no nosso município, estará gerando empregos e arrecadando alimentos para doações para a comunidade do Morro da Penha”, afirma Luiz Claudio Martins, organizador do evento e responsável pela arena.

Foto Divulgação/Prefeitura de Niterói