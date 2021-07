Swell em Itacoatiara faz ondas chegarem a três metros de altura

Cada dia que passa a Praia de Itacoatiara vai se transformando no paraíso dos surfistas que encaram ondas gigantescas. Na quinta-feira (1º), depois de dois dias muitos ventos sudoeste a previsão de um forte “swell” no sul e sudoeste com alta intensidade provocou fortes ondas no local. Com isso, o local da Região Oceânica se torna cada vez mais como um dos melhores lugares do Brasil para a prática do surfe. Dessa vez, quem tirou proveito foram os surfistas Ziul Andueza e Eric Repsold.

Andueza conta que estava voltando de Vila Velha, no Espírito Santo, junto com um amigo, Gabriel Sampaio, quando soube do que estava previsto para acontecer em Itacoatiara. Mesmo com o frio da madrugada, ele chegou ao local antes do sol nascer para encarar o desafio, e garante não ter se arrependido da decisão.

“Estávamos o Gabriel Sampaio e eu na estrada, retornando de uma viagem à Vila Velha onde surfamos a onda ‘Avalanche’, quando vimos a previsão das ondas em casa. Uma ondulação grande, de Sul/Sudoeste com vento terral (soprando da terra para o mar) na parte da manhã, uma combinação excelente para o ‘Shock’, em Itacoatiara, apesar da variação da maré estar grande. Acordamos às 5 da manhã, organizarmos os equipamentos, partimos para a água e encontramos um mar bem difícil, mexido, algo que já esperávamos por conta do vendaval do dia anterior, mas ainda assim com potencial de encontrar boas ondas. Um dia lindo e desafiador, com muita onda e amigos na água, foi, com certeza, a melhor recepção de viagem que um surfista poderia querer”, conta Andueza de forma empolgada.

Já Erick Rapsold dá mais detalhes do quão desafiador é encarar esse tipo de onda. Além disso, destaca a importância de ter o apoio de outros surfista, pois afirma ser impossível fazer tal desafio de forma individual.

“Surfar no shock é a maior emoção que o surf me proporciona atualmente. Uma onda desafiadora que quebra em cima de uma bancada rasa de pedra. Suas melhores condições rolam com um swell consistente de sul sudoeste e vento norte que quando acontecem proporcionam esse espetáculo da natureza. Essa onda exige um grande preparo dos surfistas e encara-la não seria possível sem a ajuda da verdadeira equipe de locais que estão sempre juntos se apoiando para surfá-la”, salienta Rapsold, que faz questão de Andueza e a Gabriel Sampaio (amigo em comum dos dois) pela ajuda

Ele também cita a ajuda de Paulo Diego Imbica, responsável por pilotar o jetski para me colocar na onda dessa foto. E agradece o apoio da Prefeitura de Niterói por “proporcionar eventos e incentivar o surf”.

Gabriel Gontijo