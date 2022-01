Suspeitos são mortos em confronto no Caramujo

Policiais Militares do 12º BPM (Niterói) trocaram tiros e três homens ainda não identificados foram mortos no Complexo do Caramujo, em Niterói, no início da tarde desta sexta-feira.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes estavam realizando um patrulhamento pela região e quando passaram pela Estrada da Florália foram surpreendidos por criminosos que começaram a atirar contra eles. Os policiais revidaram e teve início um confronto. Após a troca de tiros, foram encontrados suspeitos baleados no chão. Os PMs ainda tentaram socorrer os suspeitos, mas todos morreram. Com eles, os militares apreenderam duas pistolas, rádio comunicador e drogas.