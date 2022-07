Suspeito por narcotráfico é baleado na comunidade do Jóquei

Policiais do 7° Batalhão de Polícia Militar (7ª BPM-São Gonçalo) realizaram uma operação no Complexo do Jóquei na manhã dessa quarta-feira (06). Um homem suspeito por narcotráfico de drogas foi baleado e está internado. Uma pistola, um carregador e um rádio transmissor foram apreendidos.

A operação foi realizada na comunidade para reprimir o tráfico de drogas da região e retirar as barricadas colocadas por criminosos nos principais acessos da localidade. Mas quando os militares chegaram no complexo aconteceu uma troca de tiros.

O homem, que não teve a identidade revelada, tem 22 anos, e foi socorrido após troca de tiros durante a ação. Ele está internado no Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, no Centro de Trauma e o estado de saúde é grave.

O caso foi registrado na 73ª DP (Neves).