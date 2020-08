Suspeito morre em confronto com a PM na Grota

Um suposto baile funk ilegal na Comunidade da Grota, em São Francisco, terminou em troca de tiros e um jovem morto após entrar em confronto com a Polícia Militar. O evento intitulado “Domingueira da Síria” estava programado para a noite deste último domingo. Victor Francisco Pereira, de 24 anos, conhecido como Vitinho, estava acompanhado de um grupo de elementos armados que atirou contra uma guarnição do Grupamento de Ações Táticas (Gat) 12º BPM (Niterói) auxiliada pelo veículo blindado (Caveirão) que foi averiguar a denúncia. O jovem foi baleado e com ele foi apreendida uma pistola clock, dois carregadores, 28 munições intactas calibre 9 milímetros e um rádio transmissor. Contra Victor havia também mandados de prisão.

De acordo com a Polícia Militar, Vitinho era apontado como uma dos “frentes” da comunidade. Ele chegou a ser socorrido pelos policiais militares e levado para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, porém não resistiu e veio a óbito.

O caso foi registrado na Divisão de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNISG).