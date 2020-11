Suspeito morre em confronto com a PM em São Gonçalo

Um homem terminou morto neste início de tarde, no Boaçu, em São Gonçalo, ao entrar em um confronto armado. De acordo com a Polícia Militar, uma denúncia feita por populares sobre dois homens em uma moto estarem realizando assaltos na área da Comunidade da 40, levou agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 7º Batalhão (São Gonçalo) até a Rua Lins Rego onde foram encontrados os suspeitos, que ao perceber a presença dos agentes, tentaram fugir para a comunidade.

Ainda de acordo com os policiais, o carona na moto disparou contra a guarnição que revidou. Atingido, o acusado foi levado para ser socorrido no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, porém não resistiu e morreu na unidade de saúde. Junto do homem foi apreendida uma pistola nove milímetros e um rádio transmissor, segundo os agentes. O caso é registrado na delegacia responsável.