Suspeito é morto após trocar tiros com policiais do São Gonçalo presente

Uma tentativa de ataque terminou com uma pessoa morta neste domingo (26) em Trindade, bairro de São Gonçalo. Isso porque um suspeito trocou tiro com policiais militares do São Gonçalo Presente durante um patrulhamento feito de moto no local. Na ação foram apreendidos uma arma, um carregador e cinco munições.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes suspeitaram de dois homens que estavam trafegando em uma motocicleta na Rua Cidade Campos, esquina com Rua Macaé. Ainda segundo a PM, o carona tentou fugir após a abordagem, enquanto o condutor sacou uma pistola e apontou para os policiais, que revidaram e balearam o suspeito.

O homem baleado chegou a ser socorrido para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado na Delegacia do Alcântara (74ª DP) e a identidade do suspeito não foi divulgada.