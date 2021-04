Suspeito de roubos é preso em Niterói com apoio do Cisp

Câmeras do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) ajudaram na captura de um foragido da justiça, na manhã de ontem, em um dos acessos à comunidade do Boa Vista, na Zona Norte de Niterói. O suspeito estava em um carro, acompanhado de outro homem.

De acordo com levantamento feito pelo Cisp, o automóvel, modelo Chevrolet Prisma, estaria envolvido em diversos casos de roubos de carga. A equipe de monitoramento informou aos agentes do 12º BPM (Niterói) e do Niterói Presente que o carro trafegava pela Rua Magnólia Brasil, no Fonseca.

A equipe da Polícia Militar montou um cerco e conseguiu localizar o automóvel, já em um dos acessos à comunidade. Durante abordagem aos dois ocupantes, ficou comprovado que um deles possui mandado de prisão em aberto. Ele foi conduzido à 76ªDP (Niterói), que fez o registro de ocorrência.

O Cisp apura se o suspeito possui relação com caso que ocorreu na última quinta-feira (8), quando a Polícia Militar impediu que uma quadrilha realizasse roubos na região do Fonseca, Zona Norte de Niterói. Para cometer o crime, os ladrões usariam um carro, modelo Fiat Toro, roubado horas antes em São Francisco, Zona Sul da cidade, onde aconteceu uma tentativa de roubo de cigarros. Houve troca de tiros e um suspeito acabou detido.

Vítor d’Avila