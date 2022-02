Suspeito de roubar carro troca tiro com a polícia, e é preso

No ínicio da noite deste sábado (19), policiais do Niterói Mais Segura, foram apoiar uma guarnição de policiais que trocaram tiros com um indivíduo que estava dirigindo um carro Renault Duster roubado, na praia de Piratininga. Foi tentada a abordagem na altura do Trevo de Piratininga, e o suspeito fugiu.

Durante a perseguição o suspeito parou o veículo em uma das ruas de Itaipu, e os políciais tentaram novamente fazer a abordagem, quando foram surpreendidos por disparos feito pelo suspeito. Os policiais revidaram a ação, e o homem voltou a fugir.

Após bater em um veículo que estava parado na Av. Ewerton da Costa Xavier, conhecida como Av. Central, perto ao mercado SuperMarket, o homem foi abordado e levado à 81° Delegacia de Polícia, e conduzido em posteriomente para à 76°DP, onde o suspeito foi autuado em flagrante.

Foram apreendidos com ele um carro roubado e uma pistola Israelense, G-Cherokee, calibri 9mm, numeração raspada.