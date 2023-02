Suspeito de ordenar sequestros de ônibus no Catarina é preso

Suspeito de ser o mentor dos sequestros a ônibus no Jardim Catarina, em São Gonçalo, na semana passada, foi preso pela Polícia Militar. Magno da Costa Maciel, conhecido como “MG”, de 31 anos, foi preso pela Polícia Militar, na última sexta-feira (3). Segundo dados do Sindicato dos Rodoviários (Sintronac), pelo menos 29 coletivos foram sequestrados.

Policiais militares do Serviço Reservado (P2) do 7º BPM (São Gonçalo), efetuaram a prisão com base em informações passadas pelo Disque Denúncia. Ele é considerado o segundo na hierarquia do tráfico de drogas, do Jardim Catarina, e também o fornecedor de maconha e cocaína para as comunidades do Jardim Catarina, e Galinha, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio.

De acordo com a PM, os ônibus foram sequestrados por traficantes de São Gonçalo, e usados como barricadas em ruas do Jardim Catarina. Os crimes ocorreram entre domingo (29), e quarta-feira (1º). Os criminosos estariam usando ônibus para fechar as ruas do bairro em represália às operações para a remoção de barricadas. Um dos mandantes do delito teria sido o traficante “MG.

Na ação que terminou com a prisão do suspeito, oram apreendidos um veículo Jeep Compass, sem placa, um molho de chaves que seriam as chaves de ônibus sequestrados, dois pares de placas de veículos, um cinto de guarnição e um rádio transmissor. Contra o criminoso, constava um mandado de prisão condenatória, expedido pela 3ª Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo, pelos crimes de Tráfico de Drogas e Associação para a Produção e Tráfico.

Ele foi levado para a sede da 72ª DP (São Gonçalo), onde foi cumprido o mandado de prisão e tomadas as medidas cabíveis sobre o caso. “MG” foi encaminhado para uma unidade prisional da SEAP, onde ficará à disposição da justiça.

Operação e criança baleada

A região do Jardim Catarina, em São Gonçalo, foi alvo de uma operação da Polícia Militar, na manhã de sexta-feira. A localidade, desde o começo desta semana passada, vive crise na segurança pública com registro de quase 30 ônibus sequestrados para serem utilizados como barricadas.

De acordo com a PM, equipes do 7º BPM (Niterói) com apoio do Batalhão de Ações com Cães (BAC) atuaram na localidade. Quatro pessoas foram presas e drogas apreendidas durante a ação.

Na noite da última quinta-feira, uma menina de oito anos foi baleada no quintal de casa, no Jardim Catarina. Os pais a socorreram ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), onde foi atendida. A menina foi atingida na região das costas.

A menina passou por exames, teve o projétil extraído, já teve alta e passa bem. Relatos de familiares à polícia apontam que criminosos passaram atirando pelo local. A Polícia Civil está investigando o caso para apurar a origem do disparo.