Suspeito de matar pais com marretadas tinha consulta com psicólogo nesta terça-feira (05)

Continua preso na Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) o homem suspeito de matar pai e mãe com marretadas em São Gonçalo. Emerson Lopes Bucker Martins, de 29 anos, teve um surto psicótico e após discussão teria matado seus pais no bairro Sacramento, sendo preso em outro local, no Pacheco, na manhã da última segunda-feira (04). O homem participava de festas infantis fantasiado de super-heróis e passeava pelas ruas de São Gonçalo com as fantasias.

Uma irmã de Emerson, que não se identificou, disse que ele tinha frequentes surtos psicóticos e não era usuário de drogas. Ele iria ser internado nesta terça-feira (05), e inclusive tinha uma consulta com uma psicóloga marcada antes da internação. Vizinhos e familiares disseram que ele teria tido o surto após descobrir justamente que seria internado pelos pais, e a frequência desses episódios aumentou após problemas como uma ex namorada.

Mas a irmã Dayana Rangel contou um pouco sobre os problemas que ele passava. “Ele se separou da esposa pouco mais de um ano e com oito meses de casado ele descobriu que o filho não era dele. Ela pediu a separação pois estava com outra pessoa e ele surtou e chegou a andar pelado na rua, a Samu foi chamada e tudo e ele foi internado. Depois ele foi internado duas vezes e tomando remédio. Ele ficava na casa dos meus pais e quando tinha o surto ele enfrentava, ficava violento mas a gente não esperava que ele fosse capaz de fazer isso”, contou.

Dayana contou que soube que a ex-mulher fez contato com ele e que o filho não era dele mas ela pediu ajuda. “Sempre que ela precisava de alguma coisa ligava para ele, mas meu irmão não tem psicológico para isso. Ele ainda é apaixonado por ela. O garoto está internado com Covid-19 e ele surtou de novo. A gente queria entender o que houve para ele atacar a minha mãe, que é muito dócil e meu pai também. Não tem motivo para isso. Matou minha mãe e meu pai a martelada, sem motivo nenhum. Pegou o dinheiro que estava dentro de casa e fugiu. Os bandidos tentaram pegar ele mas não conseguiram, mas a polícia pegou”, desabafou emocionada.

A irmã ainda lembrou a infância difícil que teve em uma criação, junto com os seis irmãos, com muita violência doméstica. “A loucura dele era voltar com ela, ficar com ela. Ele não aceita que o filho não é dele. Sempre trabalhador, sério, quieto, sorridente e amigo de todo mundo. Os irmãos estão todos abalados e minha mãe viveu a vida inteira dela apanhando do meu pai e morreu apanhando. A minha infância inteira eu vivia vendo minha mãe sangrando porque ele machucava a minha mãe. E chega no final da vida, o filho dela mata ela, e matou meu pai também”, comentou.

O crime aconteceu no início da manhã de segunda-feira (04) e para matar os pais, Antônio Ribeiro Bucker Martins e Maria de Fátima Lopes Santos, ele usou uma marreta. Depois saiu de casa e foi para o Pacheco. Emerson foi preso por agentes do Segurança Presente logo após o crime, na galeria Infinity, na Estrada do Pacheco. De acordo com os agentes eles estavam em patrulhamento quando foram alertados pela população sobre a presença de um homem com as roupas ensanguentadas. Na aproximação, o homem se mostrou confuso, não respondeu a nenhuma pergunta e tentou fugir. Com ele foram apreendidos R$ 4.200,00, um celular, documentos de previdência social e cartões de banco no nome da vítima.

Os corpos dos pais foram removidos para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó. Ainda não foram divulgadas informações sobre os sepultamentos. A Polícia Civil foi questionada sobre a linha de investigação desse caso mas ainda não se manifestou.