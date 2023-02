Suspeito de matar jovem em Maricá é preso

Foi preso, nesta sexta-feira (3), Gustavo Diniz Frazão, de 20 anos, suspeito do assassinato da jovem Maria Eduarda de Oliveira Ramos, de 16 anos, em Maricá. De acordo com informações a polícia, ele foi detido, no Centro de Niterói, e levado à Delegacia de Homicídios (DHNSG), também em Niterói.

Os policiais da DHNSG investigam o caso há mais de uma semana, desde quando foi comunicado o desaparecimento da adolescente. As últimas buscas que foram realizadas pela polícia, permitiram a coleta de elementos probatórios que apontaram Gustavo Diniz Frazão como autor do homicídio.

O Disque-Denúncia divulgou um cartaz, com a foto de Gustavo Diniz Frazão, pedindo informações que ajudassem a polícia a localizar o suspeito. Nas redes sociais, o suspeito chegou a divulgar um vídeo alegando que não tem envolvimento com a morte de Maria Eduarda.

O pai do suspeito compareceu à delegacia, mas disse que não conversaria com a reportagem. A advogada de Gustavo também está no local, mas ainda não concedeu entrevista. Após ser capturado, Gustavo foi levado para prestar depoimento.

Maria Eduarda foi assassinada – Foto: Reprodução/Internet

Maria Eduarda ficou desaparecida por cerca de uma semana, até a confirmação do crime. Na última quarta-feira, o Disque Denúncia divulgou um cartaz em busca de informações que solucionassem o paradeiro de Maria Eduarda. Ela era moradora da localidade de Santa Paula, no distrito de Inoã. A adolescente desapareceu no dia 21 de janeiro de 2023, após sair de sua residência, sem informar seu destino.

Por volta das 11h30 desta segunda-feira, uma equipe da Guarda Municipal de Maricá foi acionada por populares que encontraram o corpo da jovem na Estrada dos Cajueiros, em Itaipuaçu. Os agentes atuaram no local para isolar e preservar a área e, em seguida, acionaram as polícias Civil e Militar, que assumiram a ocorrência.

De acordo com dados preliminares da perícia, o corpo estava em avançado estágio de putrefação na Rua 33, vestindo uma blusa e bermuda pretas. As vestimentas ajudarem que familiares pudessem identificar que o corpo era de Maria Eduarda. Os peritos atestaram que existem lesões a esclarecer em exame posterior, que será feito pelo Instituto Médico Legal.