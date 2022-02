Suspeito de matar a companheira e os tios dela é encontrado morto

A Polícia Civil confirmou que o homem suspeito de matar a companheira e os tios dela, na cidade de Macaé, Norte do Rio de Janeiro, foi encontrado morto, neste domingo (13), em um motel no bairro da Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro. Ele estava sozinho no apartamento e a principal linha de investigação é que ele tenha tirado a própria vida.

No local, foi encontrada uma marreta, possivelmente usada nos crimes, que foram cometidos no sábado (12). Ainda segundo os agentes, o suspeito, identificado como Luciano Alberto de Oliveira, de 43 anos, esteve acompanhado de uma mulher no motel. Ela saiu sozinha do quarto, mas um funcionário teria estranhado a demora na saída dele e acionou a polícia.

No sábado, a PM afirmou que equipes do 32° BPM (Macaé) foram acionadas para checar um duplo homicídio na Estrada Virgem da Santa, em Virgem da Santa, Macaé. No local, os policiais encontraram um casal de idosos já sem vida. Populares informaram uma residência próxima onde estaria o autor do crime e os policiais foram ao local, onde encontraram a esposa do suspeito também morta e o corpo escondido numa geladeira.

Além disso, outras duas pessoas também foram atacadas pelo criminoso com uma marreta e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros. Ainda segundo a Polícia Militar, o acusado fugiu da cidade e foi visto passando por cidade de São Gonçalo e um automóvel modelo Volkswagen Gol de cor prata. Equipes da PM fizeram buscas pelo acusado em bairros da capital. A 123ª DP (Macaé) investiga o caso.