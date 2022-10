Suspeito de mandar matar Bruno e Dom é solto após pagar fiança

O suspeito de ser o mandante do assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips foi solto, na última sexta-feira (21). Rubens Vilar Coelho, o Colômbia, foi liberado após pagar o valor de R$ 15 mil em fiança.

No dia 6 de outubro, a Justiça Federal do Amazonas concedeu a liberdade ao acusado. Agora, Colômbia ficará em prisão domiciliar sendo monitorado por tornozeleira eletrônica. O suspeito está proibido de deixar o Brasil e teve o passaporte recolhido pela Polícia Federal.

A decisão que permitiu a soltura é do juiz Fabiano Verli. O Ministério Público Federal (MPF) chegou a recorrer, mas o magistrado manteve a decisão. No entanto, Colômbia poderá voltar à prisão na próxima segunda-feira (24), quando passará por audiência de custódia de outro processo que responde, por organização criminosa armada e crimes ambientais.

Rubens Vilar Coelho, o Colômbia – Foto: Divulgação

A reportagem não conseguiu localizar a defesa do suspeito. O espaço permanece aberto caso haja o interesse em se manifestar.

Crime brutal

Bruno e Phillips foram emboscados e mortos no dia 5 de junho, quando viajavam, de barco, pela região do Vale do Javari. Localizada próxima à fronteira brasileira com o Peru e a Colômbia, a região abriga a Terra Indígena Vale do Javari, a segunda maior do país, com mais de 8,5 milhões de hectares (cada hectare corresponde, aproximadamente, a um campo de futebol oficial). A área também abriga o maior número de indígenas isolados ou de contato recente do mundo.

A dupla foi vista pela última vez enquanto se deslocava da comunidade São Rafael para a cidade de Atalaia do Norte (AM), onde se reuniria com lideranças indígenas e de comunidades ribeirinhas. Seus corpos foram resgatados dez dias depois. Eles estavam enterrados em uma área de mata fechada, a cerca de 3 quilômetros da calha do Rio Itacoaí.

Colaborador do jornal britânico The Guardian, Dom se dedicava a cobertura jornalística ambiental – incluindo conflitos fundiários e a situação dos povos indígenas – e preparava um livro sobre a Amazônia.

Já Pereira ocupou a coordenação-geral de índios isolados e recém contatados da Funai, antes de se licenciar da fundação, sem vencimentos, e passar a trabalhar para a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja). Por sua atuação em defesa das comunidades indígenas e da preservação do meio ambiente, recebeu diversas ameaças de morte.