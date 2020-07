Suspeito de liderar quadrilha do Rio é preso em São Gonçalo

Policiais da 79ª DP (Jurujuba) localizaram e prenderam Valter Nunes de Oliveira, de 37 anos, em um condomínio em São Gonçalo. Contra ele, que era considerado foragido da Justiça, havia dois mandados de prisão expedidos pelas 1ª e 2ª Vara Criminal de Jacarepaguá, na Zona Norte do Rio. Segundo o Setor de Inteligência da distrital, Valter tinha como foco principal o roubo a estabelecimentos comerciais na cidade do Rio de Janeiro, crimes sempre executados com com extrema violência e na companhia de comparsas.

Segundo informações levantadas pelos policiais, Valter vinha planejando iniciar uma série de roubos em Niterói, o que acabou levando à sua identificação por partes dos policiais da 79ª DP. O suspeito vinha buscando refúgio em um condomínio de São Gonçalo, onde acabou preso dentro de sua atual residência. Com ele foram encontrados uma réplica de pistola Glock, além de diversos relógios valiosos, joias, R$ 5 mil em dinheiro, aparelhos celulares e uma Range Rover, avaliada em mais de R$ 100 mil.



O delegado titular da unidade, Gabriel Ferrando, informou que diante do considerável patrimônio localizado em poder do foragido, vai instaurar inquérito para apurar o crime de lavagem de dinheiro, haja vista indícios de que Valter estaria usando proventos do crime na aquisição de bens.



Após o término dos procedimentos, o preso foi encaminhado à Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), onde permanecerá à disposição da Justiça.