Suspeito de intolerância religiosa, Felippe Valadão deve prestar depoimento nesta semana

Investigado por suspeita de intolerância religiosa, o pastor Felippe Valadão, da igreja Lagoinha Niterói, deve prestar depoimento ainda nesta semana. No dia 19 de maio, ele atacou religiões de matriz africana durante evento comemorativo da cidade de Itaboraí, Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que, de acordo com a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), o pastor é aguardado para prestar declaração nesta semana. A investigação está em andamento. Na semana passada, o caso foi encaminhado à especializada após boletim de ocorrência ser registrado, no dia 20, na 71ª DP (Itaboraí).

O caso também é apurado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ). Além de ouvir o pastor, o órgão pediu explicações à Prefeitura de Itaboraí, organizadora do evento. O MPRJ quer saber do Município se houve transmissão em tempo real das falas de Valadão e quais medidas adotadas pelo governo municipal em relação ao caso. Vale lembrar que o show custou R$ 145 mil aos cofres públicos.

O prefeito Marcelo Delaroli (PL) de manifestou por meio de nota e informou que “assim como toda sociedade civil, a Prefeitura deseja rigorosa e profícua apuração sobre os fatos. Vale lembrar que o Município de Itaboraí emitiu nota oficial e comunicados repudiando energicamente qualquer forma de intolerância, especificamente, no caso à intolerância e a discriminação religiosa.”

Ataques a religiões de matriz africana

Um dia que era para celebrar a cidade de Itaboraí tomou outro caminho após ataques do pastor Felipe Valadão contra religiões de matriz africana, na noite de 19 de maio. O município completou 189 anos no dia 22, e contou com uma série de shows. O pastor da Lagoinha de Niterói aproveitou um intervalo das apresentações de artistas gospel para fazer o discurso.

“De ontem para hoje tinha quatro despachos aqui na frente do palco. Avisa aí para esses endemoniados de Itaboraí: o tempo da bagunça espiritual acabou, meu filho. A igreja está na rua. A igreja está de pé. E ainda digo mais: prepara para ver muito centro de umbanda sendo fechado na cidade! Deus vai começar a salvar esses pais de santo que tem na cidade. Você vai ver coisa que você nunca viu na vida. Chegou o tempo, Itaboraí! Aquele espírito maligno de roubalheira na política acabou”, afirmou.

Desde o dia seguinte ao fato, a reportagem de A TRIBUNA tenta localizar o pastor por e-mail e diferentes números de telefone para que ele possa apresentar sua versão. No entanto, as ligações não foram atendidas tampouco as mensagens respondidas.