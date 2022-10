Suspeito de homicídio na Parada LGBTQIA+ em Niterói vai a júri popular

Matheus de Souza Cardoso, acusado de homicídio contra Luiz Henrique de Lima Cardoso durante a Parada do Orgulho LGBTQIA+ em Niterói, irá a júri popular. A sentença foi proferida, na última quarta-feira (19), durante audiência de instrução do processo, na 3ª Vara Criminal do Fórum de Niterói. No entanto, ainda não foi marcada a data do Tribunal do Júri.

De acordo com a juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, o crime foi motivado por um esbarrão, caracterizando motivo fútil. Além disso, a magistrada pontuou que a vítima não teve chances de se defender após ser surpreendido pelos golpes aplicados por Matheus, que será julgado por homicídio qualificado.

“Naquele cenário, Matheus, que trazia consigo um objeto cortante, provavelmente um canivete, sacou a arma e desferiu vários golpes no corpo da vítima, principalmente na área da cabeça, causando-lhe as graves lesões que foram a causa eficiente para a sua morte. O crime foi praticado por motivo fútil, ou seja, tudo se iniciou com um ´esbarrão´ da vítima no denunciado, que provocou a abordagem agressiva”, observou a juíza.

Vítima é Luiz Henrique de Lima Cardoso

O crime aconteceu na noite de 7 de agosto de 2022, por volta das 20h. Na ocasião, segundo depoimentos, houve um desentendimento entre vítima e autor, na. Luiz Henrique, além de esbarrar em Matheus, teria lhe jogado um copo de bebida. Houve troca de agressões físicas, sendo a briga apartada por uma das testemunhas.

No entanto, em um momento posterior, vítima e acusado voltaram a se encontrar, onde se iniciou uma nova briga, que culminou no assassinato. Luiz Henrique chegou a ser socorrido ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), no Fonseca, Zona Norte de Niterói, mas não resistiu. Matheus fugiu e ficou foragido por dois meses até ser preso, em outubro deste ano, na Baixada Fluminense.