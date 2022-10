Suspeito de furtos e arrombamentos é preso

Foi preso, na madrugada de ontem (10), um suspeito de furtos, no bairro do Barreto, Zona Norte de Niterói. De acordo com o Comando de Ações Táticas (CAT) da Guarda Municipal, que coordenou a ação, o acusado também estaria envolvido na série de arrombamentos registrados a lojas do Centro e de Icaraí.

A prisão aconteceu por volta das 2h. A equipe afirmou ter sido acionada por pedestres que denunciaram um homem, que estaria cometendo furtos na Rua Benjamin Constant, altura do número 542. Após buscas, os agentes flagraram o acusado com diversos itens, que tinham sido levados de uma casa que fica no local.

Câmeras de segurança serão analisadas para apurar envolvimento em outros crimes

Além disso, segundo testemunhas, o homem estava com um comparsa, que conseguiu fugir. Moradores também afirmaram que o suspeito já é conhecido na região por praticar outros delitos inclusive diversos furtos na região de Icaraí como visto por registros de câmeras dos estabelecimentos. O acusado tem diversas passagens pela polícia por furto.

O suspeito foi levado à 76ª DP (Niterói), que fez o registro da ocorrência. Ele foi autuado em flagrante por furto. A Polícia Civil irá analisar imagens de câmeras de segurança para apurar a ligação do acusado com outros furtos. Depois de ter recebido voz de prisão, ele será encaminhado ao sistema prisional, onde passará por audiência de custódia.