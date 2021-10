Suspeito de atirar em policiais é preso em São Gonçalo

Cerco tático montado por policiais militares resultou na prisão de um homem armado, nessa segunda-feira (4), no bairro de Tenente Jardim, em São Gonçalo. Houve confronto na comunidade conhecida como Hortinha. De acordo com os agentes, o acusado de tido estava armado é teria participado do tiroteio.

Segundo informações do 7º BPM (São Gonçalo), um Grupamento de Ações Táticas (GAT) entrou em confronto com homens, que estavam em atitude suspeita, em um dos acessos à comunidade. Os agentes revidaram, iniciando o confronto. Após os disparos cessarem, os militares iniciaram o cerco para tentar abordar os acusados.

Os policiais conseguiram deter um homem de 20 anos, suspeito de ter atirado contra a equipe. Durante averiguação, foi descoberto que a ficha criminal dele era negativa. Contudo, em revista, os PMs afirmam terem encontrado uma pistola calibre 9mm contendo nove munições intactas. A arma teria sido usada no confronto.

Após a arma de fogo ser encontrada, os agentes conduziram o suspeito à 73ª DP (Neves), central de flagrantes. Na distrital, ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e conduzido à carceragem após receber voz de prisão. A pistola também foi apreendida como prova do crime. A delegacia também fez o registro da ocorrência.