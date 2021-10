Suspeito de atacar PMs é baleado no Sapê

Troca de tiros entre bandidos e policiais terminou com um suspeito baleado, na manhã dessa sexta-feira (22), na Comunidade do Rato Molhado, bairro do Sapê, Região de Pendotiba de Niterói. Durante a ação, houve apreensão de uma arma de fogo, que teria sido usada pelo acusado para confrontar os PMs.

A ação foi coordenada por uma equipe de Patrulhamento Tático-Móvel (Patamo) do 12º BPM (Niterói). Segundo informações do batalhão, os agentes foram mobilizados à Rua Waldir José da Silva para apurar denúncia de que criminosos estariam invadindo casas no local.

Ainda de acordo com a equipe, os agentes foram recebidos a tiros quando chegaram ao local da denúncia. Os militares revidaram, dando início ao confronto. Após os tiros pararem, os agentes iniciaram buscas pela localidade e encontraram um homem baleado.

Os policiais afirmaram terem encontrado com o ferido uma pistola Glock, calibre 380. A arma ainda estava equipada com carregador alongado e kit rajada. O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu o suspeito ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), no Fonseca. A ocorrência foi registrada pela 76ª DP (Niterói).