Suspeito de agredir cinegrafista prestará depoimento

Após ser identificado, o suspeito de agredir o Rogério de Paula, cinegrafista da emissora InterTV, afiliada à TV Globo, prestará depoimento à Polícia Civil. O agressor seria Diogo Lincoln Resende, de 41 anos. O caso aconteceu durante a cobertura da prisão do ex-deputado federal Roberto Jefferson, em Comendador Levy Gasparian/RJ.

Um boletim de ocorrência foi registrado na 108ª DP (Três Rios). De acordo com a distrital, estão sendo feitas tratativas com a defesa do suspeito a fim de marcar a data do depoimento. No entanto, até o começo da tarde de hoje (24), a oitiva ainda não tinha sido marcada.

Suspeito deverá ser ouvido pela Polícia Civil – Foto: Reprodução/Internet

A distrital também confirmou que outras testemunhas estão sendo ouvidas e a oitiva da vítima vai acontecer após a alta médica. A investigação está em andamento para apurar o crime de lesão corporal. Rogério de Paula está internado numa unidade de saúde da região. Ele chegou a ser encaminhado à unidade de terapia intensiva (UTI), mas passa bem.

O suspeito era assessor parlamentar do vereador Robson Dentista, da cidade de Três Rios. Em nota, a “Casa Legislativa trirriense vem a público externar repúdio às atitudes do assessor parlamentar Diogo Lincoln Resende, no episódio ocorrido em Comendador Levy Gasparian. Essa não é a atitude que se espera de um servidor. Informamos também, que após ter ciência do ocorrido, o vereador Robson de Souza (Robson Dentista) não teve outra alternativa e solicitou à presidência, a exoneração imediata do servidor.”

A reportagem não conseguiu localizar a defesa de Lincoln. O espaço permanece aberto caso haja o interesse em se manifestar.