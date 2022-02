Surto de Gripe e aumento de positivos para Covid-19 afastam doadores de sangue

Após a virada de ano, surto de gripe e aumento expressivo nos casos positivos de Covid-19 os centros que trabalham com doação de sangue sentem a queda no número de doadores. A diminuição gira entre 17% e 30% e os hemocentros chamam ainda mais a atenção para a importância da doação.

Na Clínica de Hemoterapia de Niterói, no Centro, a direção percebeu uma queda no número de doadores estimada em 30%. A média de doadores por dia é de 60 e o número é abaixo do que seria considerado ideal, que seria de 130 a 150 diariamente. Toda doação de sangue é importante, todos os grupos A-, A+, O- e O+; mas, os RH negativos são mais críticos por ser menor na população geral.

“É importante ressaltar que precisamos manter o estoque, pois o fim da pandemia ainda é imprevisível e ainda podem surgir novas variantes afastando os doadores. Os enfermos, por exemplo, continuam precisando de doações e precisamos fazer a nossa parte nesta grande campanha. Os bancos de sangue, incluindo nós da Clínica, adotamos medidas de prevenção para evitar a propagação do vírus e para que não haja risco aos doadores. A doação de sangue é segura, não havendo riscos para quem doa”, garantiu a diretora médica Dra. Catarina Finkel.

O Hemonit, banco de sangue do Hospital Universitário Antônio Pedro (Huap), também está em situação perigosa. Funcionários do local explicaram que o movimento na queda foi maior nas primeiras semanas, mas que aos poucos está normalizando. Também frisaram que quem está com sintomas de gripe não pode doar, e o espaço funciona se segunda a sexta-feira das 8h às 12h30min.

No Hemorio, administrado pelo Governo do Estado, também teve uma baixa nos estoques no comparativo de janeiro de 2022 com 2021. De 02/01 a 31/01 de 2022 foram registradas 5.353 doações e no mesmo período de 2021 foram 6.462, uma queda de 17%. No comparativo com as mesmas datas de 2020, onde foram registrados 6.219, a baixa foi de 3,7%.





QUEM PODE DOAR?

De acordo com o Hemorio para doar sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 kg, estar bem de saúde e portar um documento de identidade oficial com foto. Jovens com 16 e 17 anos só podem doar sangue com autorização dos pais ou responsáveis legais. Devem portar ainda um documento de identidade do responsável. Não é necessário estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes. Não pode ter tido hepatite após os 10 anos, nem estar expostos a doenças transmissíveis pelo sangue (sífilis, AIDS, hepatite e doença de Chagas). Mulheres grávidas ou amamentando e usuários de drogas não podem doar sangue. Além disso, quem foi infectado pela Covid-19 pode doar após 30 dias do fim dos sintomas e quem já recebeu a vacina pode doar após sete dias (48h em caso de Coronavac).