Surto de Covid-19 suspende aulas de escola em São Francisco

Após quatro casos confirmados de Covid-19, o Instituto Gaylussac suspendeu ontem (11) por cinco dias as aulas de uma turma do primeiro ano do Ensino Médio. A tradicional escola da rede de ensino particular, localizada no bairro de São Francisco, em Niterói, divulgou um comunicado alertando pais e alunos.

É a segunda escola que paralisa as aulas por causa de casos da Covid-19 em alunos. Em abril, a unidade do colégio pH, em Icaraí, suspendeu as turmas do primeiro e segundo ano do Ensino Médio.

A suspensão do Instituto Gaylussac será somente para esta turma de primeiro ano, que teve quatro casos confirmados. Já na próxima segunda-feira (15), as aulas presenciais retornam normalmente. Até lá, as disciplinas serão lecionadas de forma on-line. No comunicado, a escola frisou que essas aulas pelo sistema remoto “não têm validade como dias letivos”.

Confira o comunicado:

“Seguindo as orientações da Vigilância de Saúde de Niterói, através da Coordenadoria de Vigilância de Saúde (Covig), informamos que quatro alunos da turma EM01M2 testaram positivo para Covid-19 entre os dias 4 e 10 de maio.

Diante disso, seguindo os protocolos determinados pelas autoridades de saúde do município, indicamos que:

As aulas desta turma estão suspensas em razão da qualificação dos alunos como contactantes dos casos confirmados;

Seguindo os protocolos, estes alunos devem ficar afastados por 14 dias a contar de hoje (11/05), ou:

ASSINTOMÁTICOS: Realizar o teste RT-PCR ou Teste Rápido Antígeno do quinto ao sétimo dia a contar do último contato com o caso confirmado (caso índice); retornar se tiver resultado negativo e manter monitoramento até o 14° dia.

SINTOMÁTICOS: até o sétimo dia do início dos sintomas, realizar o RT-PCR ou Teste Rápido Antígeno; retornar se tiver resultado negativo e manter monitoramento até o 14° dia.

Sendo assim, contando com o último dia de contato tendo sido ontem (10/05), os testes devem ser realizados entre os dias 15 e 17.

Caso o aluno não realize o referido teste, deve retornar no 14° dia de suspensão.

As provas finais (AFE’S) somente da turma EM01M2 serão suspensas pelos próximos dias, e serão aplicadas na próxima semana, em horário escolar.

Faremos transmissão de aula on-line para essa turma, com suspensão integral dos alunos, até o dia 15 de maio. É importante frisar que essas aulas não têm validade como dias letivos, visto que as escolas não estão autorizadas a dar aulas on-line como dias letivos de aula. A lei de permissão de aulas on-line foi suspensa no dia 31 de dezembro de 2021 e a regulamentação de protocolos do COVIG não considera a legislação educacional. Logo as escolas necessitam criar mecanismos para cumprir a lei e o nosso objetivo ao transmitir a aula é manter o vínculo de aprendizagem dos nossos alunos.”