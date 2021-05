Surfistas encaram ‘mar havaiano’ em Itacoatiara

Local conhecido como Shock proporcionou ondas gigantes em Itacoatiara

O Havaí é aqui, pelo menos para os surfistas que encararam ontema (25) a laje do Shock na Praia de Itacoatiara, na Região Oceânica. O local é conhecido por ter uma das ondas mais potentes, desafiadoras e perigosas do Brasil. E os surfistas Pedro Calado, Lucas Fink e Eric de Souza, campeão mundial de skimboard, aproveitaram a situação e surfaram em ondas literalmente enormes e perigosas em um dos maiores mares do ano.

Calado é morador de Vargem Grande, na Zona Oeste, e desde o ano passado que passou a frequentar Itacoatiara. Ele admitiu que essa foi a “pior vez que enfrentou o mar” da praia da área, mas gostou da imagem tirada pelo fotógrafo Tony D’Andrea.

“O mar não estava muito maneiro e resolvi pegar apenas duas ondas porque estava muito complicado e perigoso. Não quis arriscar muito por estar bem desafiador. A missão era tentar pegar o tubo da onda. Mas depois, analisando a foto, vi que ficou uma coisa muito maneira”, conta o surfista.

As ondas impressionantes serviram como uma espécie de “aquecimento” da natureza, já que a região tem constantemente grandes ondulações nesse período do ano.