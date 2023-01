Surfista brasileiro morre afogado em Nazaré

Márcio Freire, um conhecido big rider, caiu ao descer de um dos “paredões” da praia portuguesa

O surfista Márcio Freire, de 47 anos, morreu esta quinta-feira (5) na praia do Norte, em Nazaré, Portugal. Márcio, um conhecido praticante de surfe de ondas gigantes, caiu ao descer de um dos “paredões” e não resistiu aos ferimentos.

Márcio teria sido resgatado para a praia em um jet ski, porém, já em parada cardio-respiratória, segundo a Polícia Marítima em comunicado. A morte foi declarada no local. O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Leiria.









Os pais de Márcio tinham vindo do Brasil para passar o Natal com Márcio e estavam esta quinta-feira na Nazaré. Um grupo de amigos também acompanhava o surfista.

“Lamentavelmente, nenhuma das manobras de suporte de vida teve sucesso, acabando o óbito por ser declarado no local”, afirmou Mário Lopes Figueiredo, comandante da Capitania de Nazaré à agência “Lusa”.

Em entrevista ao site Waves, Pietro França, colega surfista que estava na região no momento do acidente, falou sobre a tragédia.



“Foi na remada. Ele pegou uma bomba, todo mundo viu, e caiu. Foi para baixo e não voltou, ficou todo mundo tentando achar. Só que ele estava só com o colete normal, sem o inflável.”







Freire fez parte do trio apelidado de “Mad Dogs” (Cachorros Loucos, em tradução literal). Danilo Couto e Yuri Soledade, também baianos, completavam a trinca de veteranos que ficaram conhecidos por explorar as ondas gigantes sem equipamentos de segurança adequados.



Sendo uma lenda no surfe, o brasileiro desbravou o mundo através das ondas gigantes. Apesar da rentabilidade, Freire nunca levou o esporte para o lado profissional e, durante toda a vida, praticou pelo amor às pranchas e ao mar.



Leia a nota completa da Autoridade Marítima Nacional de Portugal:



Um homem de 47 anos, de nacionalidade brasileira, morreu esta tarde depois de ter sofrido uma queda enquanto praticava surf rebocado na praia do Norte, no concelho da Nazaré.

Na sequência de um alerta recebido pelas 16h20, através dos Bombeiros Voluntários da Nazaré, a informar para a queda de um surfista na praia do Norte, foram ativados de imediato para o local elementos do Comando-local da Polícia Marítima da Nazaré. Para o local deslocaram-se também elementos dos Bombeiros Voluntários da Nazaré e do INEM.

O surfista, um homem de 47 anos e de nacionalidade brasileira, foi resgatado para o areal pela mota de água de apoio à atividade, tendo os nadadores-salvadores verificado que a vítima se encontrava em paragem cardiorrespiratória, iniciando de imediato as manobras de reanimação até à chegada dos elementos dos Bombeiros Voluntários da Nazaré e do INEM, que prosseguiram com as manobras.

Após várias tentativas, não foi possível reverter a situação, tendo o óbito sido declarado no local pelos elementos do INEM. Foi contactado o Ministério Público e o corpo foi transportado pelos Bombeiros Voluntários da Nazaré para o Instituto de Medicina Legal de Leiria.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado para prestar apoio aos familiares da vítima.

O Comando-local da Polícia Marítima da Nazaré tomou conta da ocorrência..