Suposto vídeo de Neymar passeando em um shopping viraliza nas redes sociais

Imagem é real, mas não se trata do atacante do PSG e da Seleção Brasileira

Estaria o atacante Neymar passeando em um shopping aproveitando uma possível folga um dia depois da vitória da Seleção Brasileira sobre o Uruguai por 4 a 1? A pergunta se faz porque viralizou nas redes sociais um vídeo nesta sexta-feira (15) onde o craque do Paris Saint-Germain estaria curtindo um dia de lazer ao lado de quatros seguranças. O registro é real, mas não aconteceu hoje e nem se trata do atacante brasileiro.

Na verdade, quem aparece nas imagens é um sósia do atleta, Elgon Oliveira, de 29 anos. Conhecido nas redes como o “Sósia do Ney”, o vídeo é do mês passado durante uma visita dele ao Shopping Anália Franco, que fica na Zona Leste da cidade de São Paulo. Na gravação, Eigon aparece desembarcando de um carro de luxo enquanto é acompanhado por quatro seguranças, todos, na realidade, amigos dele e que resolveram criar uma encenação.

Atendentes, funcionários do local e dezenas de clientes ficam extasiados. Muitas pessoas acompanham o suposto ídolo e registram a ação. Muitos adolescentes ficaram animados e até chegavam a gritar “É o Neymar!”.

Em seu perfil no Instagram, Elgon compartilhou o vídeo e afirmou que se desse “bom”, vai ter a “parte 2” da brincadeira.