Suplentes assumem na Alerj

Governador e prefeito provocam dança das cadeiras no Legislativo

A Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) convocou três suplentes a assumirem seus mandatos, nas vagas de deputados empossados como secretários estaduais e municipais, nas respectivas administrações de Cláudio Castro e Educardo Paes.

Publicadas hoje (6), no DO (Diário Oficial do Legislativo), Elton Cristo (PP) entra no lugar de Gustavo Tutuca (PP), que assumiu a Secretaria de Estado de Turismo; Luiz Cláudio Ribeiro (PSD) substituirá Guilherme Schledeer (PSD), nomeado secretário de Esportes do Rio de Janeiro; já Sérgio Fernandes (PSD) ocupará a vaga de Eduardo Cavaliere (PSD), que foi para a Secretaria Municipal da Casa Civil de Paes.

Perfis

Elton Cristo. Rede social

Elton Cristo, que já foi suplente na Alerj, em 2021, será novamente deputado na Casa. Natural de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, o parlamentar atualmente está com 40 anos. Ele já foi assessor parlamentar na Assembleia Legislativa do Rio, presidente da Emlurb (Empresa de Limpeza Urbana) e subsecretário de Infraestrutura e Obras do Estado do Rio.

Sérgio Fernandes. Rede social

Sérgio Fernandes tem 42 anos e é natural de Petrópolis, na Região Serrana. Ele já foi suplente três vezes, na última Legislatura. Na primeira vez, ainda no PDT, substituiu o ex-deputado Luiz Martins, em março de 2019. Já em 2021, retornou à Alerj, no lugar de Thiago Pampolha, que na época assumiu a Secretaria Estadual de Ambiente; e, por último, no início deste ano de 2023, Fernandes substituiu novamente Pampolha, eleito vice-governador do estado. Na área pública, já atuou como assessor jurídico do gabinete do prefeito de Petrópolis e na Procuradoria Geral do Estado (PGE-RJ), e também trabalhou nas Secretarias de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, e de Ciência e Tecnologia.

Luiz Cláudio. Rede social.

Luiz Cláudio Ribeiro chega à Alerj para o seu primeiro mandato como deputado. Representando os municípios da Costa Verde, ele teve uma votação expressiva na região. Ao todo, recebeu 32.489 mil votos na última eleição. Com 34 anos, Luiz Cláudio pretende atuar na Assembleia Legislativa, unindo a sua experiência no setor privado com a trajetória no serviço público, onde esteve à frente do orçamento da cidade de Mangaratiba, durante quatro anos.