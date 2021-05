Suplente de vereador em Maricá é baleado durante assalto

Frank da Costa Corrêa, fundador do Instituto ESB Esportes e suplente a vereador pelo MDB em Maricá, foi baleado durante um assalto na noite deste sábado (22). O crime aconteceu na Restinga de Maricá.

De acordo com a polícia, Frank saiu de carro do bairro de São José do Imbassaí e foi seguido por criminosos armados até a Restinga de Maricá. Ao chegar ao seu destino, ele foi abordado pelos criminosos que levaram o seu carro e ele acabou sendo antigo por dois tiros dos criminosos.

Agentes da 6ª Cia (Maricá) do 12º BPM (Niterói) encontraram com os criminosos e houve uma troca de tiros no Parque Nanci, mas os suspeitos conseguiram fugir. O caso está sendo investigado pela 82ª DP (Maricá), onde há registros de dois outros carros roubados na região.

A Secretaria de Saúde de Maricá informou, em nota, que Frank foi chegou ao Hospital Municipal Conde Modesto Leal, levado por uma viatura da Polícia Militar vítima de disparo de arma de fogo. O paciente passou pelo centro cirúrgico, sendo submetido a uma laparotomia (exame de diagnóstico feito na região do abdômen para identificar possíveis danos à órgãos internos ) e aguarda, no setor de Trauma, a transferência para outra unidade de saúde. Seu estado de saúde é estável.

Candidato em 2020 pelo MDB, Corrêa teve 584 votos e ficou com a terceira suplência da legenda. Nas últimas eleições o partido elegeu dois vereadores: André Casquinha e Felipe Bittencourt. Como o primeiro suplente da legenda, Marcinho da Construção, assumiu a Secretaria de Trânsito e recentemente Bittencourt foi para a Secretaria de Esporte, o que puxou o segundo suplente Rony Peterson para a Câmara, Corrêa está como primeiro suplente.