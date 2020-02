Supermercados esperam aumento nas vendas no carnaval

A Associação Paulista de Supermercados (Apas) prevê um aumento de 2,5% nas vendas de carnaval em comparação com a mesma data de 2019. A maior alta deve ser das bebidas destiladas (8,1%), superando até a cerveja (7,3%).

Na expectativa da Apas, os sorvetes também devem ter um aumento expressivo nas vendas (7,5%), especialmente se houver alta nas temperaturas durante o feriado. As carnes para churrasco devem ter uma elevação de 7,7% nas vendas e os refrigerantes, 7,1%.

Preços

Alguns produtos podem ter alta nos preços. A projeção de aumento dos valores cobrados pelos sorvetes no carnaval é de 1,5%. As carnes mais populares são outro grupo sujeito a aumentos, com o acem podendo ficar até 3% mais caro e a picanha 0,5%.

Entre as bebidas alcoólicas, a cerveja deve subir 0,8%, a cachaça 0,6% e a vodka até 1,5%.