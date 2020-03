Supermercados correm para manter o estoque

A grande corrida dos clientes aos supermercados no dia de hoje (14), ocasionou fila nos estacionamentos e caixas e alguns produtos faltaram nas prateleiras. Vários supermercados de Niterói tiveram corredores lotados e filas bem acima no normal nos caixas.

Mas a Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (ASSERJ) emitiu nota no fim do dia comunicando que até o momento o abastecimento nos supermercados segue dentro da normalidade. Devido ao aumento de vendas em algumas lojas, as redes de supermercados estão preparadas e tomando medidas preventivas, como o estreitamento de parcerias com os fornecedores, antecipando pedidos de compras e trabalhando com estoques mais elevados do que a normalidade para garantir uma melhor entrega para a população.

Entre os produtos mais procurados nos supermercados estão papel higiênico, leite, sucos e alimentos congelados.

Na nota, ASSERJ ressalta que os supermercados prestam um serviço essencial de abastecimento para toda a sociedade e segue em constante monitoramento da situação junto aos órgãos competentes. A Associação reitera ainda que, neste momento, não há necessidade de preocupação por parte dos moradores do Estado e de corridas aos supermercados.