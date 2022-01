Vídeo: Supermercado Extra da Ponte pega fogo

Um incêndio atinge o antigo supermercado Extra, localizado próximo a um dos acessos à Ponte Rio-Niterói, na manhã desta quinta-feira (27). Segundo informações preliminares, uma pane no sistema de ar condicionado deu origem às chamas.

Na parte superior do mercado estava acontecendo uma obra e operários usavam uma ‘makita’ para cortar ferragens. “Eu vi uns amigos correndo com o extintor de incêndio. Mas a fumaça e o fogo foram muito altos. Não tivemos como controlar. Ainda bem que ninguém ficou ferido”, contou um funcionário que não quis se identificar.

Embora o estabelecimento estivesse fechado, cerca de 30 funcionários estavam trabalhando no local, entre administrativos e operários. Muitos deles correram, em pânico, com medo do fogo. Uma funcionária do setor administrativo, chamada Rosa de Jesus, conversou com a reportagem de A TRIBUNA. “Estou em pânico. Tinha muita fumaça. Só vi as pessoas correndo dentro da loja. Já avisei para a minha família que está tudo bem. Mas estou completamente assustada. Tenho anos trabalhando na empresa e nunca passei por isso”, disse.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e já está no local para combater as chamas. A nuvem de fumaça causada pelo incêndio pode ser vista a quilômetros de distância, desde a BR-101, conhecida como Avenida do Contorno.

Até o momento, não há relatos de feridos. Esta reportagem está em atualização.

Fotos: Rafael Lemos