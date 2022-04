Supermercado é saqueado no Rio

A Polícia Civil abriu investigação, neste domingo (17), sobre o saque a um supermercado, no bairro de Inhaúma, zona norte do Rio. A loja, da rede Inter, foi saqueada na noite de sábado (16), por dezenas de pessoas.

“O caso foi registrado neste domingo na 44ª DP (Inhaúma). Os representantes do estabelecimento foram ouvidos na delegacia e testemunhas serão intimadas para depoimento. Os agentes requisitaram imagens de câmeras de segurança do local. A investigação está em andamento”, informou a Polícia Civil em nota.

A Polícia Militar (PM) foi chamada quando estava havendo o saque ao mercado, mas as pessoas fugiram e não houve relato de presos.

“Na noite deste sábado, equipes do 3° BPM (Méier) foram acionadas para checar uma série de saques a um supermercado na Estrada Adhemar Bebiano, em Inhaúma. Com a chegada dos policiais, diversas pessoas fugiram do local. Não houve presos”, relatou a PM, também em nota.

Imagens divulgadas em redes sociais mostram dezenas de pessoas saqueando o supermercado. Muitas saem às pressas, carregando várias caixas de produtos nos ombros. O saque só terminou com a chegada da polícia. O supermercado fica próximo ao Complexo do Alemão, mas não há informações de onde teriam vindo os saqueadores.