Supermercado é assaltado em Piratininga, Niterói

Na madrugada de quinta-feira (26), o supermercado Sol & Mar, em Piratininga, foi assaltado e arrombado. De acordo com uma postagem do Conselho Comunitário da Região Oceânica, os bandidos levaram dinheiro – perdido na fuga – e celulares.

Ainda segundo a publicação, os bandidos chegaram em duas bicicletas, que foram deixadas no local:

“Com a chegada da polícia, fugiram, pulando muros, atravessando telhados e quintais, destruindo vidros e tentando arrombar casas, ao longo da rua, em direção à ciclovia da Lagoa de Piratininga. Espetos, cercas elétricas e cachorros não foram obstáculos na fuga”.

Um boletim de ocorrência foi registrado, mas uma das funcionárias do estabelecimento não soube informar onde a denúncia foi feita. A reportagem entrou em contato com as 79ª e a 81ª Delegacias de Polícia de Niterói (Jurujuba e Itaipu), onde possivelmente poderia haver o registro, mas não obteve resposta.