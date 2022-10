Sul-americanos avaliam importância das eleições brasileiras para a região

Hermanos querem presidente que respeite imigrantes e seja atento às questões ambientais

Por Saulo Andrade

Nos últimos anos, a América do Sul tem retomado o que se convencionou chamar de “onda rosa”, uma guinada à esquerda, em países como Argentina, com Alberto Fernández; Peru, com Pedro Castillo; Bolívia, com Luis Arce; Chile, com Gabriel Boric; e, mais recentemente, com o primeiro presidente de esquerda, eleito na Colômbia, em junho último, Gustavo Petro. É o que pode ocorrer, também – novamente –, no Brasil, com a possível eleição de um terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no próximo domingo (30).

Em se tratando de integração continental, analistas afirmam que, num passado recente, havia relações mais fortes do nosso país com o Mercosul – bloco que reúne Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela – que entrou em 2012 no grupo. Mas há controvérsias. A despeito dessa pretensa união, refugiados venezuelanos, que estão fugindo da ditadura imposta por Hugo Chávez e Nicolás Maduro, acreditam que uma administração petista – que privilegiou o bloco comercial – não é necessariamente boa para o país vizinho do Amazonas e de Roraima.

É o que pensa a jornalista venezuelana Gabriela Álvarez. Na avaliação dela, o governo de Jair Bolsonaro deu continuidade à Operação Acolhida, programa criado pelo ex-presidente Michel Temer para atender a um fluxo migratório de venezuelanos, que começou a crescer em 2016. Para Álvarez, Bolsonaro também reconheceu, “como muitos outros países”, em 2019, o governo interino de Juan Guaidó e “só se relaciona com ele”. “No caso, se Bolsonaro vencer, os venezuelanos sabemos que seguiremos sendo protegidos no Brasil, que continuará a apoiar a nossa luta para voltar a ser um país democrático”, avalia a jornalista.

De acordo com o cientista político Márcio Malta, há, atualmente, um esvaziamento do Mercosul e das relações bilaterais do continente, por parte do Brasil. Ele ilustra o fato com as comemorações dos 30 anos do bloco, que recebeu “pouca ou nenhuma importância” do atual governo brasileiro. Segundo Malta, Bolsonaro “só priorizou uma relação bilateral quando havia Maurício Macri, ex-presidente argentino, mais à direita, no poder”. “Em termos institucionais e de cooperação internacional, é este o debate que está posto”, destacou o acadêmico, que avalia, ainda, a importância de uma integração regional maior.

“A atual política de alinhamento incondicional e obediência cega aos Estados Unidos da época de Donald Trump foi a tônica da gestão Bolsonaro. Sob Biden, o Brasil é considerado um pária internacional: não tem perspectiva, protagonismo ou sequer uma liderança destacada”, ressaltou o cientista político.

Para o historiador Sérgio Oliveira, o atual processo eleitoral brasileiro coloca em evidência duas concepções políticas em jogo: de um lado, a totalitária e excludente, e, de outro, a que privilegia o diálogo e a participação popular. Oliveira avalia que o país precisa voltar a se pautar pelo debate democrático que está em voga no mundo e na América Latina.

“Com suas dimensões continentais e como dono da maior floresta tropical do mundo, o Brasil é uma referência internacional. Essas eleições são muito importantes, especialmente para o agravamento ou não das questões climáticas do planeta. Neste sentido, é melhor que elejamos a democracia, não o fascismo”.

Morador de Buenos Aires, o colombiano Andrés Veras é licenciado em Comércio Exterior na Universidade Aberta Interamericana, da Argentina. Ele concorda com o historiador brasileiro. Para Veras, hoje em dia, a importância das eleições no Brasil se dá, acima de tudo, pelo aspecto da conservação ambiental e das mudanças climáticas. “Quero um presidente brasileiro que fale com os demais governos; que trate com respeito a todas as correntes ideológicas, políticas e étnicas; que consiga exercer um papel importante para o desenvolvimento econômico da América do Sul; que tenha o objetivo de proteger os direitos humanos e trabalhistas. Mais que tudo, o próximo presidente precisa, também, frear a desigualdade social que vem crescendo no Brasil”, destacou Veras.

O professor do Departamento de História da UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), Rafael Araújo, corrobora a tese do cientista político Márcio Malta, ao comparar o segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso e os governos de Lula à fase atual do Brasil de Bolsonaro. Para ele, em se tratando de liderança regional, alguns pilares foram fundamentais para aqueles períodos governamentais. Segundo o professor, a partir do segundo mandato da ex-presidente Dilma Rousseff – com a crise do impeachment e o governo Michel Temer -, o Brasil perdeu todo o protagonismo que teve na América do Sul. “A pá de cal se dá com Bolsonaro, que expressou de forma mais enfática uma não prioridade para o continente. Trata-se de uma relação ideologizada, com execração da Venezuela de Maduro; do Chile de Boric; da Colômbia de Petro, além da interferência na eleição argentina, de Alberto Fernández. O Brasil se tornou um anão diplomático na relação com seus vizinhos sul-americanos”, avalia.

Atualmente vivendo nos Estados Unidos, a museóloga venezuelana Jéssica Rodríguez García – que fala um português perfeito por já ter morado em Niterói – avalia que o resultado das eleições de 2022 é muito importante para a integração sul-americana. Na concepção dela, a depender do resultado do próximo domingo (30), o Brasil “pode permitir novamente o diálogo entre os países, assim como fortalecer as políticas públicas, sociais, econômicas e culturais da região”. “Um outro resultado continuará projetando o discurso de ódio, xenofobia, assédio e falta de diálogo, vividos nestes últimos quatro anos”.

‘Pintou um clima’



A jornalista venezuelana Gabriela Álvarez classificou como “terrível e desafortunada” a fala do presidente Jair Bolsonaro. Em live recente, num podcast, o mandatário disse que, em São Sebastião, região administrativa de Brasília, havia pintado ‘um clima’ entre ele e meninas venezuelanas de 14, 15 anos de idade. Para Álvarez, isso poderia gerar consequências “para a nossa comunidade”. Gabriela destaca que, durante a campanha eleitoral, com o Brasil dividido, “parece que vale tudo”. “Pessoalmente, acho que basta assistir o vídeo que ficou daquela live para entender que tudo foi um erro: uma má interpretação por parte do Bolsonaro. Dá para ver, claramente, que as moradoras da casa eram, em sua maioria, mulheres adultas. O presidente não estava sozinho. Ele foi acompanhado por uma comitiva de ministros e outras pessoas. No vídeo, as mulheres falam em empreendedorismo no Brasil, do seu dia a dia e da crise venezuelana. Poucas pessoas assistiram o vídeo e ficaram só com a frase ‘rolou um clima’”.

A jornalista acrescenta ainda que o “erro de Bolsonaro” foi capitalizado pelo adversário (Lula), que – segundo ela – “nunca fala de migração venezuelana”. “É triste nos ver envolvidos dessa forma nessa briga política”, reclamou.

Expressando solidariedade com “as nossas irmãs migrantes e refugiadas venezuelanas”, em nota, a Rede de Venezuelanos no Brasil – entidade que promove a integração socioeconômica de venezuelanos no país – condenou as falas de Bolsonaro, proferidas em 14 de outubro, sobre as mulheres e adolescentes venezuelanas, em Brasília: “Alertamos que estas falas indecorosas contribuem à desinformação e podem conduzir à estigmatização e atos de xenofobia”.