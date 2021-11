Sugestão de leitura: Livro reúne obras do artista plástico Pablo Bernasconi

Sutileza, carisma e humor são algumas das características que o artista plástico argentino, Pablo Bernasconi, traz em suas obras. Com um estilo marcante, Pablo desconstrói imagens de personagens mundialmente famosos, como Madonna e Vinícius de Moraes, para reconstruí-los de uma maneira simbólica e peculiar. O lançamento da Editora Catapulta, Retratos, reúne noventa de suas principais obras dos últimos anos.

Segundo o artista, os retratos ilustrados no livro são chamados “conceituais”. “Retrato conceitual é um retrato que descreve o personagem e descreve, sobretudo, a opinião que eu tenho sobre ele”, comenta Pablo, que usa objetos para representar figuras humanas, como cadeira, almofada e até mesmo diversos tipos de alimentos. Dessa forma, Retratos propõe ao leitor que descubra os sinais e os códigos que, posteriormente, lhe permitirá decifrar todo o conteúdo proposto pelo artista.

Junto das ilustrações, o lançamento também traz frases ditas por cada uma das personalidades, em português e na língua original do personagem. Além disso, Retratos também conta um pouco sobre a biografia de Pablo, o que aproxima o leitor das propostas do artista e do conceito utilizado em suas obras.