Suderj convida Fred para marcar os pés no Maracanã

Se a torcida do Fluminense grita “O Fred vai te pegar!” a cada gol marcado pelo camisa 9 do Fluminense, então vai ter mais motivos para comemorar em breve. Isso porque o segundo maior artilheiro da história tricolor foi convidado pela Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro a pisar os pés na calçada da fama do Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã.

O convite será entregue ao jogador neste sábado (30), antes do jogo contra o Criciúma, válido pela partida da volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Já a cerimônia será realizada após os Jogos Olímpicos, ainda sem data definida. O presidente da Suderj, Adriano Santos, comentou a respeito da futura homenagem.

“O Fred merece estar imortalizado na Calçada da Fama. Seus gols e sua trajetória serão lembrados no Maracanã”, declarou Santos.

Fred é o maior artilheiro do Maracanã no século XXI com 62 gols. Ele será o 124º atleta, o 105º do futebol, a entrar na galeria que, entre outros craques, tem Pelé, Marta, Garrincha, Zagallo, Ademir Menezes, Vavá, Rivellino, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Romário, Zico, Roberto Dinamite dentre outros. A Calçada da Fama do Maracanã foi inaugurada no ano 2000, na celebração dos 50 anos do estádio.