Sucesso total o Jantar Garçom Caixa Alta da AFR

“Foi tudo ótimo, todos os presentes demonstraram grande satisfação com a retomada de nosso jantar Garçom Caixa Alta – Saudade de nós”, afirmou Telmo Hoelz, superintendente da Associação Fluminense de Reabilitação (AFR).

A retomada do tradicional jantar “Garçom Caixa Alta”, na noite de ontem (22), no Clube Naval, em Charitas, superou todas as expectativas. O evento contou com a presença de mais de 400 convidados, dentre empresários, artistas, celebridades, autoridades e pessoas aderentes à causa.

Em um ambiente descontraído, todos puderam desfrutar de dois shows incríveis da Banda Bloody Mary e da cantora niteroiense Lara Zuzarte. Inovações como painéis de led na decoração e a Plataforma 360 garantiram momentos de muita interação e entretenimento para os que estavam presentes.

O cardápio, de moqueca à francesa à comida japonesa – além dos doces nobres e blends de café – encantou o público, que já aguarda a próxima edição.

“O trabalho de arrecadação da AFR acontece ao longo do ano e é essencial para que a Instituição continue executando o trabalho de excelência em Reabilitação, que em 2021 ultrapassou 125.327 atendimentos. O Jantar Garçom Caixa Alta é mais uma dessas ações, onde cada convite vendido é convertido para a manutenção e ampliação da unidade de Tratamento. Ficamos muito felizes em contar com um time engajado para que se realize.”, conta Paola Amaral, Coordenadora do Voluntário da AFR.