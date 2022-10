Sucesso dos anos 2000, LS Jack faz show em Niterói

A banda “LS Jack”, que estourou no começo dos anos 2000 com hits como “Carla”, “Sem Radar” e “Uma Carta”, se apresentará em Niterói, neste sábado (14). O quarteto apresentará, no Caminho Niemeyer, o show em comemoração a seus 25 anos de trajetória, no festival Blend BBQ.

Com Vinny como parte do time, a turnê traz aos palcos os hits que foram trilha sonora da vida de milhares de fãs pelo Brasil e ainda sucessos de outros ícones do Rock Nacional como Lulu Santos, Legião Urbana, Skank, etc. Um repertório mais do que campeão, feito especialmente para ser cantado do início ao fim.

Formada em 1997, a banda LS Jack é um dos maiores fenômenos musicais dos anos 2000. Ao longo de 25 anos de carreira, o grupo lançou sucessos aos fãs como a icônica “Carla”, além de outros grandes destaques musicais incluindo “Uma Carta”, “Você Chegou”, “Sem Radar”, canções que estiveram entre as mais tocadas do país.

Com uma história conjunta desde seu lançamento, a nova formação do LS Jack traz os músicos originais, Sérgio Ferreira (guitarra), Vitor Queiroz (baixo) e Bicudo (bateria) com Vinny no comando dos vocais, selando uma união iniciada nos primórdios da banda.

“O projeto LS Jack 25 anos surgiu para celebrar a carreira da banda, contar um pouco da sua história, mostrar influências e apontar novos caminhos. Fazer do novo show uma grande festa, onde o público pode entrar em sintonia e comunhão com cada canção é um objetivo. Vamos colocar a galera para cantar tudo do início ao fim!”, conta a banda.

Em paralelo ao seu trabalho solo, marcado por hits como: “Heloísa mexe a Cadeira”, “Requebra”, “Te Encontrar de novo”, Shake Boom”, entre outros, Vinny já possuía um histórico de êxito junto ao LS Jack em sua formação original, como colaborador e compositor. Agora, comemorando 25 anos desde o lançamento da banda, o cantor sela a parceria como membro oficial do grupo.

Blend BBQ Festival

O evento, que tem entrada gratuita, contará também com stands de churrasco, cervejas artesanais, drinks, área kids e shows de super bandas fazendo tributos a grandes nomes do rock nacional e internacional, como: Red Hot Chilli Peppers, Pearl Jam, Charlie Brown Jr, Queen e Legião Urbana. O grande destaque fica para a turnê de 25 anos da banda LS Jack. Veja a programação:

Local: Caminho Niemeyer (R. Jorn. Rogério Coelho Neto, s/n – Centro, Niterói – RJ)

Entrada: Gratuita

Data: 14, 15 e 16 de outubro.

Sexta 17h às 00:00h

-Black Monkees – Clássicos do Rock Nacional e Internacional

-Markyze – Tributo ao Charlie Brown Jr

-Pepper Spray- Tributo ao Red Hot Chili Peppers

Sábado 12h às 00:00h

-Os Cascas – Clássicos do Rock Nacional e Internacional

-Deia Cassali – Clássicos do Rock Nacional e Internacional

-Capital Elétrico – Tributo ao Rock Nacional

-Black Circle – Tributo ao Pearl Jam

-LS Jack – Turnê 25 anos

Domingo 12h às 23:00h

-River Raid – Clássicos do Rock Nacional e Internacional

-Criminais – Clássicos do Rock Nacional e Internacional

-Vooduo – Clássicos do Rock Nacional e Internacional

-Mais do Mesmo – Tributo a Legião Urbana

-Road Rock – Tributo ao Queen