Subvenção de R$ 7,8 milhões para carnaval em Niterói vai ser paga na próxima semana

Após anúncio, no último dia 23, de que as escolas de samba de Niterói iriam receber R$ 7,8 milhões de subvenção para o carnaval 2022, um grupo de representantes das agremiações esteve na sede da Niterói Empresa de Turismo e Lazer (Neltur), na manhã dessa quarta-feira (29). Os valores ainda não foram depositados e a corrida é grande para o início do trabalho no barracão para a festa do momo, que na cidade vai acontecer nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro. A previsão é que os acertos comecem a ser feitos na próxima semana.

As escolas de samba que desfilam na cidade, como o Grupo A, que compreende 10 escolas, vão receber R$ 1,360 milhão sendo R$ 136 mil para cada; o Grupo B que também tem 10 agremiações vai receber R$ 760 mil sendo R$ 76 mil para cada; e o Grupo C conta com 11 escolas de samba vai receber R$ 473 mil sendo R$ 43 mil para cada uma. A Unidos do Viradouro receberá R$ 3 milhões, a Acadêmicos do Cubango levará R$ 1,5 milhão e a Acadêmicos do Sossego R$ 800 mil.

O presidente da Liga das Escolas de Samba de Niterói (Lesnit), Carlos Xororó, disse que algumas agremiações terão que cumprir umas exigências do jurídico. Temos que esperar o trâmite normal acontecer”, contou.

A tesoureira da Mocidade de Icaraí, Priscila Oliveira, esteve ontem na Neltur para conversar sobre a subvenção. “Estamos sem pendências de documentos e estamos no aguardo da liberação da subvenção. Estamos com o enredo pronto, ‘Iubentium: A arte sagrada da cura’ e não temos nada adiantado ainda. Vamos falar sobre a história da medicina”, contou.

A Neltur garantiu que segue o procedimento normal junto as escolas de samba de receber as documentações exigidas e após as avaliações conclusivas, o pagamento começa a ser liberado.

E provável que comece a ser feito na próxima semana. Este calendário, inclui as três escolas que desfilam no Rio: Viradouro, Cubango e Sossego.

Até o dia 30 de novembro as 31 escolas de samba de Niterói entregaram toda a documentação para a Neltur. No dia 25 de novembro foi feito o sorteio da ordem dos desfiles das 31 agremiações para 2022 na tradicional Rua da Conceição, no Centro da cidade. As agremiações de Niterói vão ter outro barracão para a montagem dos carros alegóricos. O barracão na Av. Feliciano Sodré dará lugar ao antigo Carrefour, no Caminho Niemeyer, no Centro de Niterói.