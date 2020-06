Subestação de energia de Icaraí passa por modernização

Para melhorar o serviço de distribuição de energia elétrica nos bairros de Icaraí, São Francisco, Vital Brasil, Santa Rosa, Beltrão e Viradouro a Enel Distribuição Rio fez uma obra de modernização da Subestação Icaraí. O investimento foi de R$ 4,5 milhões e a mudança pretende reforçar o serviço com maior qualidade além de suportar o aumento de demanda. Foram instalados equipamentos novos além da construção de um novo espaço para armazenamento do sistema de distribuição.



Segundo nota da empresa o local ganhou novos equipamentos, com tecnologia de última geração, e vai garantir o aumento da confiabilidade do fornecimento de energia para os 46 mil clientes que são atendidos pela subestação. As blindadas (espécies de grandes caixas que possuem a função de armazenar equipamentos da rede de média tensão) foram substituídas e também foi construído um novo prédio, que armazenará todo o sistema de distribuição de energia.

“Temos o forte compromisso com nossos clientes e população da nossa área de concessão, de fazer importantes investimentos que melhorem e ampliem a qualidade e a capacidade do fornecimento de energia. Com essa obra, especificamente, levaremos mais capacidade, conforto e qualidade no fornecimento para os nossos clientes, ainda mais nesse momento de pandemia, reforçando a infraestrutura de distribuição de energia na cidade”, afirmou Artur Tavares, presidente da Enel Distribuição Rio.

A aposentada Ana Cristina da Costa, 64 anos, ficou feliz em saber da mudança.

“Eu acredito que essa obra vai realmente melhorar a condição da energia elétrica em Icaraí. Sou moradora do bairro e é comum a ‘luz cair’ e ficar fraca. Também é normal faltar energia por pequenos segundos. Eu acho que tem muita gente em casa, por causa do coronavírus, então as vezes a rede não está suportando essa espécie de sobrecarga”, contou.

A Enel informou também que no primeiro trimestre deste ano, o tempo médio das interrupções de energia por cliente (DEC) e a quantidade média de vezes que os clientes ficam sem energia (FEC) melhoraram 17,4% e 13,4%, respectivamente, os melhores indicadores da história da empresa. A modernização da Subestação Icaraí faz parte de um pacote de melhorias que a distribuidora tem feito nos últimos anos na cidade.