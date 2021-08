Stray Kids divulga imagens de novo clipe

A banda coreana Stray Kids divulgou teaser individuais de alguns integrantes, como o Bang Chan e Lee Know, participando do clipe do segundo álbum, ‘NOEASY’. A nova produção será lançada no próximo 23 de agosto. Os outros membros, como Hyunjin e Changbin, aparecem com looks vermelhos e olhando para a câmera.

Além disso, recentemente o grupo também deu uma prévia com um vídeo “Unveil” que faz parte da música “Cheese”, outra faixa no álbum. Han, Felix, Seungmin e I.N também fazem parte da banda e participaram o trailer.

Stray Kids usou cores fortes para o clipe, além de usar um jogo de luz que garante uma dramaticidade.