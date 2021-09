STJD derruba liminar que garantia público em jogos do Flamengo

Durou pouco o retorno da torcida flamenguista ao Maracanã. Após 6,4 mil pessoas comparecerem ao estádio para acompanhar o jogo contra o Grêmio, pela Copa do Brasil, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) suspendeu os efeitos da liminar que garantia a presença do público. O auditor, Felipe Bevilacqua, acatou pedido feito por 17 clubes da Série A do Brasileirão e CBF.

Dessa forma, a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, prevista para o próximo final de semana, deve acontecer normalmente. Os clubes, à exceção do próprio Flamengo, Atlético Mineiro e Cuiabá, ameaçavam não entrar em campo caso a liminar fosse mantida. Para o duelo contra o Grêmio, o clube carioca foi autorizado a comercializar aproximadamente 24 mil ingressos, sendo que apenas um quarto disso foi vendido.

“Relator das Medidas Inominadas solicitadas pelo Flamengo, Cuiabá e Atlético/MG, o auditor Felipe Bevilacqua deferiu parcialmente na manhã desta quinta, dia 16 de setembro, o pedido de efeito suspensivo solicitado pelos 17 clubes da Série A e pela CBF. Bevilacqua afastou parcialmente os efeitos da liminar concedida até a reunião do Conselho Técnico, agendada para dia 28 de setembro. Com isso, os processos serão retirados da pauta de julgamentos da próxima semana e retornarão em outra sessão a ser agendada”, informou o STJD.

Durante a vitória contra o Grêmio, que garantiu a classificação rubro-negra para a semifinal da Copa do Brasil, grande parte dos torcedores manteve o uso de máscara e respeitou o distanciamento social, protocolos obrigatórios para o público. Contudo, houve quem insistisse em ignorar todas as medidas sanitárias de prevenção à Covid-19. Alguns flamenguistas tiraram as máscaras e se aglomeraram em pontos da arquibancada do Maracanã. É importante ressaltar que a venda de ingressos só foi feita àqueles que apresentaram comprovante de vacinação e teste negativo para o coronavírus.

