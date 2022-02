STJ suspende julgamento sobre cobertura de tratamentos dos planos de saúde

O julgamento do Superior Tribunal de Justiça sobre a extensão da cobertura de tratamentos por planos de saúde foi suspenso, após pedido de vista do ministro Villas Bôas Cueva, considerando como coletivo.

Antes da suspensão do julgamento, dois ministros tinham votado — um a favor da lista exemplificativa e outro a favor da taxativa.

O adiamento ocorre na mesma data no qual o caso foi retomado, com o voto da ministra Nancy Andrigui, proferiu seu voto-vista no sentido de que o rol da ANS tem natureza meramente exemplificativa, “pois só dessa forma se concretiza a politica de saúde idealizada pela Constituição”.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) debateram sobre o julgamento de dois recursos para definir se a lista de procedimentos de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, instituída pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), é exemplificativa ou taxativa – ou seja, se as operadoras dos planos podem ou não ser obrigadas a cobrir procedimentos não incluídos na relação da agência reguladora.