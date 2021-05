STF retira profissionais da Educação e da Segurança Pública do grupo prioritário

Trabalhadores das áreas de Educação e da Segurança Pública não fazem mais parte dos grupos prioritários para a vacinação no estado do Rio de Janeiro. A decisão foi tomada hoje (3), pelo ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF ), que suspendeu hoje uma liminar da Justiça do Rio de Janeiro que incluía os dois grupos entre os prioritários.

Com a decisão, que atendeu a um pedido da defensoria pública do estado, seguem tendo prioridade apenas aqueles agentes de segurança que atuarem diretamente na frente de no combate à pandemia.

No pedido, a defensoria contestava o decreto do governador Cláudio Castro (PSC) que, no fim de março, incluiu os dois grupos entre os prioritários para a imunização, o que deveria ser seguido por todos os municípios do estado. Como argumento para o pedido, a defensoria defendeu que isso poderia colocar em perigo os idosos e pessoas com comorbidades por conta da possibilidade da falta de vacinas.

O decreto estava em vigor sob briga judicial, pois já havia sido suspenso em primeira instância. O governo do Rio, no entanto, recorreu e conseguiu que o Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) anulasse a medida e restabelecesse o decreto original contemplando as duas os profissionais. Esta decisão agora foi suspensa pela decisão de Lewandowski.