O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes multou ontem (25) o Telegram em R$ 1,2 milhão por descumprimento de decisão judicial. A medida foi tomada após o aplicativo não bloquear a conta do deputado federal eleito Nikolas Ferreira (PL-MG).

Moraes disse que a empresa não pode deixar de cumprir decisões judiciais em território brasileiro.

“Como qualquer entidade privada que exerça sua atividade econômica no território nacional, a rede social Telegram deve respeitar e cumprir, de forma efetiva, comandos diretos emitidos pelo Poder Judiciário relativos a fatos ocorridos ou com seus efeitos perenes dentro do território nacional; cabendo-lhe, se entender necessário, demonstrar seu inconformismo mediante os recursos permitidos pela legislação brasileira”, afirmou.

Na decisão, o ministro disse que o bloqueio da conta do parlamentar não é censura e está autorizada pela legislação nos casos de desvirtuamento do livre exercício da liberdade de expressão.

“Os bloqueios das contas de redes sociais determinados nestes autos se fundam na necessidade de fazer cessar a continuidade da divulgação de manifestações criminosas, que, em concreto, materializam as infrações penais apuradas neste inquérito e, que continuam a ter seus efeitos ilícitos dentro do território nacional, inclusive pela utilização de subterfúgios permitidos pela rede social Telegram”, concluiu.

Em ofício enviado ao ministros antes da decisão, o Telegram pediu a reconsideração do bloqueio do perfil de Nikolas e alegou falta de fundamentação.

RODRIGO ABRE DIÁLOGO COM O ESTADO

Surpreendendo o mundo político, acompanhado do ex-prefeito e ex-candidato a governador, Rodrigo Neves (PDT), o prefeito de Niterói, Axel Grael, abriu uma nova fase de relação com o governador bolsonarista Cláudio Castro (PL) para estabelecer ações visando superar a omissão do estado e promover integração em setores vitais para a ex-capital fluminense e imediações.

Os temas debatidos foram a exploração do serviço das Barcas, um novo modal de Niterói a São Gonçalo, utilização do Estádio Caio Martins, conclusão do projeto do Rio Imagem-2, restabelecimento do “Niterói Presente” e destinação de imóveis estaduais que estão abandonados.

O encontro marcou a pacificação política e a integração dos dois Poderes Executivos, além de selar a volta de Rodrigo Neves ao esquema administrativo da cidade que governou por oito anos.

Rodrigo Neves foi anunciado como novo secretário executivo, podendo vir a desempenhar a condição de “gerente da cidade”, além de coordenador dos grandes projetos municipais.

Além de auxiliares diretos do governador – que poderá mudar de partido – estava presente o deputado eleito Victor Junior, do PDT.

Há a possibilidade do deputado Waldeck Carneiro, em fim de mandato, assumir uma função estadual compensando a ausência do PSB fluminense no governo de Lula.

IMPUNIDADE ELEITORAL

As milhares de contratações ocorridas em Belford Roxo, com claro objetivo politico, sendo seguidas de injustas e maciças demissões, após a proclamação dos eleitos, configuram crime eleitoral e evidenciam a prática de ato maciço de improbidade administrativa.

Tornado público o fato em meio ao maciço protesto de milhares de beneficiados e ludibriados com o favor político, a sociedade fluminense não pode ficar silenciosa e nem as autoridades do Ministério Público, da Justiça Eleitoral e os componentes da Câmara de Vereadores podem deixar o “barco correr”, temendo os efeitos que podem advir para a Câmara Federal e ao novo

comando da República, além dos prejuízos causados ao erário municipal.

Em respeito ao sistema eleitoral, mandatos conseguidos com práticas imorais, não podem ser consagrados para não contagiarem a nova representação popular nos legislativos. Os que praticaram tais atos, como gestores públicos, não podem ficar impunes.

O POVO E O MODELO MORAES

Brasília – O ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, assina acordo de cooperação técnica para promover ações da Defensoria Pública nas prisões brasileiras (Antonio Cruz/Agência Brasil)

A firmeza da exemplar conduta do ministro Alexandre de Moraes enfrentando forças golpistas e defendendo a democracia, com limpeza, despertou um sentimento de confiabilidade do povo no processo eleitoral.

Não podemos admitir o retrocesso para os tempos dos coronéis gestores de currais eleitorais.

O povo condenou o regime militarista e continua rejeitando a corrupção politica praticada por civis.

PROJETO DO ATERRO

Uma bela foto colorida do loteamento que vai surgir em substituição ao grande estacionamento e o antigo supermercado Carrefour é preocupante como decorrência da ocupação do espaço para edificação de três mil imóveis habitacionais numa área de 65 mil m².

Serão extintos os quatro estacionamentos e as novidades anunciadas são o prolongamento das ruas Fróes daCruz, Saldanha Marinho e Marques de Caxias, no rumo do Caminho Niemeyer, favorecendo as quadras a serem edificadas.

Não se observou no bonito projeto arquitetônico a anunciada passarela para pedestres e nem a integração com o já restrito Terminal de Ônibus, a projetada nova Estação das Barcas e muito menos o grande impacto a ser causado com a conclusão da obra da nova Catedral de São João Batista.

Os investidores não dialogaram com a sociedade, ainda não refeita da promessa de construção do Monumental Niemeyer, vendido como um conjunto de grandes, bonitos e modernos prédios, de alto valor. Uma ação está na Justiça e não se sabe da adequação do investimento ao projeto da nova Lei Urbanística de Niterói.

Fim do bolsonarismo (FOTO 4)

O presidente Jair Bolsonaro durante solenidade de Celebração do Dia Internacional da Juventude, no Palácio do Planalto. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Está em marcha o processo para tornar inelegível o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Ação neste sentido terá de ser apreciada pelo TSE antes da aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski, em maio, cabendo ao ministro Nunes Marques, nomeado por Bolsonaro, analisar o processo.