‘STF estimulou migração de criminosos para o Rio’, diz especialista

Em maio deste ano, a alta mortalidade durante operação policial na Vila Cruzeiro, Zona Norte da capital fluminense, tirou do foco um ponto importante levantado pelas foças de segurança: a migração de criminosos de outros estados para o Rio de Janeiro. A reportagem pediu para que o cientista político Marco San, da UERJ, fizesse uma análise sobre o cenário.

Questionado sobre essa situação após a operação, o secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Luiz Henrique, admitiu que o Comando Vermelho (CV) tem abrigado bandidos de outros estados no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. Entre os mortos na Vila Cruzeiro estavam suspeitos de tráfico que teriam vindo de outros estados, como o Pará, para o Rio de Janeiro.

Para Marco San, esta onda de migração pode ser um efeito colateral da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 635, na qual o Supremo Tribunal Federal (STF) impôs limitações às forças de segurança para realização de operações em comunidades, com objetivo de frear a letalidade policial.

“O que pudemos perceber foi que, depois da decisão aprovada do STF de bloquear as ações das polícias nas comunidades, sem entrar no mérito da decisão, vimos que isso estimulou e muito essa migração de traficantes para o Rio de Janeiro”, disse San.

Dessa forma, o cientista político afirma que os criminosos passam a usar as comunidades e seus moradores como “escudos”.

“Observa-se que as operações têm uma grande repercussão, mas o problema na verdade não está na comunidade e sim na bandidagem que faz do local um esconderijo e acaba usando os trabalhadores e moradores inocentes como escudo de forma covarde, assim acabam estimulados e blindados de certa forma”, complementou.

Integração

Após apontar os efeitos colaterais da ADPF 635 e o uso da comunidade como “escudo” como causas para a migração de criminosos para o Rio de Janeiro, Marco San propôs soluções. Para o especialista, a melhor forma para reduzir o fenômeno é as forças de segurança federais e estaduais trabalharem em conjunto, principalmente no monitoramento de fronteiras, por onde entram armas e drogas.

“Esses dois fatores contribuíram sim para o aumento da migração de traficantes para o nosso Estado e para reduzir esses números é necessária total e contínua colaboração do Governo do Estado com o Governo Federal, para fiscalizar especialmente as fronteiras, que é por onde entram as armas e as drogas fortalecendo o narcotráfico”, propôs o especialista.

Vila Cruzeiro e investimentos

O cientista político criticou os baixos investimentos na área da segurança pública. Por fim, no que diz respeito à operação realizada em maio na Vila Cruzeiro, Marco San lamentou a morte da cabeleireira Gabrielle Ferreira da Cunha, vítima de uma bala perdida, mas enxergou que, naquela ocasião, a polícia “deu seu recado” à criminalidade.

“A Segurança Pública passa por um enorme desafio. Exemplo disso é que, no último ano, este setor teve apenas 2% do montante que se investiu na inteligência, por exemplo. Sobre a ação que aconteceu na Vila Cruzeiro e que infelizmente terminou com a morte de uma inocente e um saldo de 20 traficantes mortos, a polícia conseguiu dar o seu recado: de que mesmo apesar de dificuldades está monitorando e identificando as articulações do tráfico no Estado e que não irá recuar quando o assunto for a garantia da segurança pública”, concluiu.

Ocupação por tempo indeterminado

Na última sexta-feira (17), o tenente-coronel Aristheu de Góes, comandante do 7º BPM (São Gonçalo), confirmou que a comunidade Complexo do Salgueiro está ocupada, por tempo indeterminado, pelos militares. A ocupação é por tempo indeterminado e se deu após quase uma semana de conflitos na área, apontada como esconderijo de criminosos de outros estados.