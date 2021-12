STF determina obrigatoriedade do passaporte de vacina para entrar no Brasil

Em uma decisão em caráter liminar do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Luís Roberto Barroso, determinou que todo viajante apresente o passaporte de vacinação ao entrar no Brasil. Somente serão dispensados da obrigatoriedade aqueles que tenham alguma razão médica ou que venham de país em que não haja vacina disponível ou por razão humanitária excepcional.

Barroso afirmou ainda que o governo federal deve acatar integralmente as sugestões da Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) sobre a adoção do passaporte da vacina e afirma que a quarentena de cinco dias “pode conduzir a entendimentos ambíguos e divergentes, e que precisam ser evitados”.

Barroso pede que sua decisão seja remetida ao plenário virtual do Supremo, em uma sessão extraordinária, para o referendo dos colegas. O ministro cita ainda, em sua decisão, uma suposta interferência do Judiciário em ações do Executivo, alvo constante de críticas do presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Para que não ocorram interpretações conflitantes e visando a permitir que a própria norma alcance integralmente seus propósitos, há necessidade de alguns esclarecimentos sobre seu alcance, de modo a afastar sua aplicação indevida”, escreve Barroso. “Tais esclarecimentos serão efetuados à luz das notas técnicas da Anvisa e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que exige respeito a critérios científicos dos órgãos com expertise na matéria, bem como observância aos princípios da precaução e da prevenção”, completou.